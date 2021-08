Édgar Martínez pide a la gente que se vacune tras perder a 3 familiares en 3 días por el COVID-19

A través de un fondo negro con letra blanca, el actor venezolano Édgar Ramírez ha contado en Instagram la triste historia de cómo ha perdido a varios familiares en los últimos días, y el increíble sufrimiento que está atravesando, debido a que se contagiasen en Venezuela de COVID-19.

En la publicación de Instagram narró que su tía falleció el sábado, el domingo perdió a uno de sus tíos y el lunes murió otro familiar cercano, una serie de desdichas que todavía le hacen estar en shock.

En la descripción del post, el intérprete escribió: "Te ruego que por favor leas con detenimiento este post y deslices hasta el final. Es lo más doloroso y lo más íntimo que he tenido que publicar en mi vida, pero creo que es muy importante compartirlo", comenzó diciendo.

"Por momentos siento que es una pesadilla de la que me voy a despertar, pero sé que no lo es, que es tan real como el aire que en este momento me cuesta respirar. Junto a este post hay una entrevista que tuve con el Dr. Anthony Fauci, Asesor Médico Jefe del Presidente de los Estados Unidos, en la cual discutimos información vital sobre cómo enfrentar el COVID-19 y la imperiosa necesidad de vacunarnos, quienes tenemos la suerte de acceder a una vacuna".

"Nadie que tenga acceso a una vacuna deber morir de COVID-19. Por favor lee esta información, ve la entrevista y compártela", instaba Ramírez a sus seguidores para que decidiesen vacunarse.

Además de narrar su terrible fin de semana, lamentó que todos falleciesen poco tiempo después de que lo hiciese su abuela Bertha, también como consecuencia del virus, al igual que su agente y amigo; Laureano.

"Ninguno de ellos había sido vacunado. Ninguno tuvo acceso a una vacuna en Venezuela", afirmó. "Mientras tanto, en Estados Unidos se desechan decenas de miles de vacunas porque un gran número de gente no las quiere".

El actor fue muy contundente y expresó que; mientras su familia y otros millones de personas están sufriendo la pérdida de familiares por culpa de la pandemia porque no hay suficientes vacunas; tiene esperanzas en que la población que pueda vacunarse lo haga.

"Recibir una vacuna es un gesto de compasión. Te animo a confiar en la ciencia, a consumir y difundir sólo información veraz.., y por favor, por favor, por favor; si puedes, VACÚNATE, para que así puedas ayudar a salvar a quienes te rodean", concluyó.

