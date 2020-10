Dylan O'Brien habla sobre el grave accidente que sufrió rodando 'El corredor del laberinto' y cómo vive con las secuelas

Durante el rodaje de la última entrega de 'El corredor del laberinto: La cura mortal', Dylan O'Brien, que tenía 24 años en ese momento, sufrió un grave accidente mientras rodaban una escena de acción.

El actor fue atropellado después de que un fallo en un arnés le hiciera caer de un camión en marcha y fue llevado al hospital con una fractura facial, una conmoción y un traumatismo en la cabeza.

Tras mucho tiempo de recuperación, Dylan consiguió salir adelante tras el accidente que casi le cuesta la vida e incluso retomó el rodaje de la película para terminar la trilogía de 'El corredor del laberinto'.

Ahora, casi cuatro años después, el actor de 29 está preparado para hablar de su experiencia y se ha sincerado en Variety.

Dylan admite que ahora es mucho más cauto en los rodajes y que aún sufre ansiedad en algunos momentos debido al trauma.

"Cada vez que estoy en una plataforma, examino cada pieza de esa plataforma y mucho más. Incluso a día de hoy, si estoy en un set y tengo una escena de acción, si estoy en una plataforma, si hay algún tipo de acción, estoy un poco irritable. Hay un grado de ansiedad que no creo que se vaya a ir nunca", confesaba.

En cuanto a cómo ha cambiado su vida haber pasado por algo así a una edad tan temprana, añadía:

"He tenido amigos que eran muy importantes para mí y que siento que he descuidado durante años. De repente era muy importante para mi cuidar esas relaciones y no perderlos. Creo que algo así completamente reconfigura y cambia la forma en la que ves tu vida y lo que te parece importante".