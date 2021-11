Dwayne Johnson le da la vuelta a su pelea con Vin Diesel y se ríe de él en su próxima película

El enfrentamiento entre Vin Diesel y Dwayne Johnson desde que comenzaron a trabajar juntos en la saga 'Fast and Furious' se ha convertido en uno de los feuds legendarios de Hollywood.

Y por lo visto uno de los más convenientes, pues como ha confesado Dwayne Johnson a la audiencia 'le encanta' que lance pullitas a Diesel, más o menos sutiles, y eso es lo que hará en su nuevo proyecto, 'Alerta Roja'.

El exluchador de la WWE protagoniza la cinta de acción de Netflix junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot, y él mismo ha confirmado en una aparición en el programa SiriusXM que la película tendrá una broma a costa de Vin Diesel.

"Las bromas nunca terminan. La gente me preguntaba sobre ello, y ellos simplemente, encuentran la manera, y sabes, lo interesante es que estas bromas con Vin Diesel, que por cierto funcionan genial con la audiencia, lo cual siempre está bien porque todo es para ellos", asegura Dwayne.

"Pero, la gente cree que estas bromas salen de mí y lo cierto es que no. Quiero decir, te sorprendería cuánta gente me viene diciendo 'tengo una genial'. Y yo en plan, 'ok'. 'Tengo otra broma genial con Vin Diesel', y yo, 'estoy seguro de que sí'", cuenta Johnson riendo. "Siempre es divertido".

Vin Diesel y Dwayne Johnson en 'Fast and Furious' | Universal Pictures

La película, que se estrena este 12 de noviembre, ya se ha señalado como la cinta más cara de la plataforma de streaming con un presupuesto de 200 millones de dólares.

En ella parece que Dwayne Johnson ha tenido una mejor experiencia con sus compañeros, Reynolds y Gadot, que han demostrado una química excelente como parte de este atípico trío en la ficción.

Así es 'Alerta roja'

Cuando la Interpol envía una "Alerta roja", significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados.

Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gadot y Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

Seguro que te interesa

Espectacular primer tráiler de 'Alerta roja', la millonaria película de acción con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot