Dwayne Johnson ha mostrado a los seguidores de su cuenta de Twitter personal su primera imagen como 'Hércules'. El actor posa de espaldas durante una sesión de maquillaje de tres horas a las que, según explica en el tweet, se somete cada día.

La foto que ha publicado 'La Roca' aparece bajo el tweet de "me encanta la transformación". En la instantánea en blanco y negro se aprecia muy poco los detalles aunque si podemos comprobar que volverá a enseñar cacha, y eso que ya tenemos el ojo acostumbrado a semejante alarde de masa muscular.

Dwayne 'The Rock' Johnson no para de sumar proyectos. Acaba de estrenar en cines la sexta entrega de 'Fast and Furious' y 'El mensajero' y ya está metido de lleno en un nuevo proyecto.

'Hércules', la nueva película de acción de Brett Ratner y cuyo rodaje arrancó este martes, está basada en la novela gráfica de Radical Studio titulada 'Hercules: The Thracian Wars', esta película coral y de acción es un enfoque revisionista del mito clásico ambientada en un mundo realista en donde no existe lo sobrenatural.

Completan el reparto de la cinta que llegará a los cines españoles el 22 de agosto del próximo año, Ian McShane, Rufus Sewell, Joseph Fiennes, Peter Mullan, John Hurt y Rebecca Ferguson.

El último fichaje ha sido Irina Shayk. La modelo y pareja del futbolista Cristiano ROnaldo debutará en la gran pantalla interpretando a Megara, la primera mujer de Hércules.