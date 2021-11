Dwayne Johnson quiere ser James Bond para "seguir los pasos" de su abuelo

Recientemente se estrenaba 'No time to die' ('Sin tiempo para morir') la última película de James Bond con la que Daniel Craig se despide para siempre del Agente 007.

Craig ha sido James Bond durante los últimos 15 años tras estrenarse en la saga en el año 2006 con 'Casino Royale'. Entonces el británico cogía el testigo de Pierce Brosnan y ahora le toca a un nuevo actor seguir el legado que deja Daniel.

Desde que se supo que Daniel Craig dejaba este icónico papel muchos han sido los nombres que han salido a relucir sobre los posibles candidatos para el rol como: Regé-Jean Page, Henry Cavill, Idris Elba o Tom Hardy, entre muchos otros.

Daniel Craig en 'Sin tiempo para morir' | Universal Pictures

Pero lo que nadie esperaba es ver a Dwayne Johnson con el traje del agente secreto. La Roca es uno de los actores más famosos, importantes e influyentes de la industria y, es cierto, que Johnson es especialista es películas de acción. Aunque, a priori, no encaja del todo para el papel por ejemplo por que no tiene acento británico.

Pero, ahora, Dwayne Johnson ha ofrecido una entrevista a 'Esquiere' donde asegura que le encantaría ser James Bond. Pero, el actor tiene un motivo por el que le gustaría tanto estar en la saga. Y es que su abuelo apareció en una de las películas.

"Sí, mi abuelo era un villano de Bond en 'You Only Live Twice' con Sean Connery. Fue muy, muy genial. Y me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond, pero no como un villano. Tengo que ser Bond", afirma.

El abuelo de Dwayne se llamaba Peter Maivia y fue un luchador profesional samoano conocido como 'High Chief'. La Roca ya siguió sus paso en la lucha y, quién sabe, si también lo hará como James Bond.

