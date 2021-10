El "duro caso" de COVID que sufrió Amanda Seyfried pese a estar vacunada justo cuando fue nominada al Oscar

La reconocida actriz de 'Mamma Mia', Amanda Seyfried, ha asistido al programa de Seth Meyers, 'Late Night With Seth Meyers' y revelado la mala suerte que tuvo al recibir su primera nominación al Premio Oscar por su papel secundario en 'Mank'. La estrella había dado positivo en COVID-19 poco antes de recibir las buenas noticias, pero no quería que el diagnóstico eclipsara su éxito.

Meyers le felicita por el reconocimiento y la actriz explica cómo se había enterado de la noticia: "Apagué mi teléfono la noche anterior porque me dije: 'Si alguien me va a decir que tengo una nominación al Oscar o no, quiero que sea mi madre'".

"Pero también estaba durmiendo hasta tarde porque tenía un duro caso de COVID", revela.

En el programa también recuerda que tuvo que hacer entrevistas sobre la nominación estando muy enferma y "lidiando con uno de los peores momentos de mi vida". Amanda tuvo que tener mucho cuidado a la hora de hablar al público porque "no quería que eso se impusiera por el clickbait y cosas así".

Además la actriz también comparte que se había vacunado dos días antes de dar positivo, un hecho que realmente parece ser mala suerte, y por ello bromea: "Es genial tener ambas cosas, aparentemente. Inmunidad híbrida". Afirma que la experiencia fue "realmente estresante" antes de que "de repente, esta increíble noticia le cambiara la carrera".

El nuevo proyecto de Amanda Seyfried

La estrella también ha aprovechado para publicitar su próximo proyecto, 'A Mouthful of Air', que se estrenará en Estados Unidos el 29 de octubre y podéis ver el tráiler en el vídeo de arriba. En la cinta Amanda interpreta a una madre que lidia con una depresión posparto. La actriz tiene dos hijos y dice que la película "refleja realmente cómo hablamos de la salud mental en general y también cómo tratamos a las madres en el sistema sanitario, que es que no lo hacemos".

Amanda reflexiona y se sincera sobre este tema tan delicado que ha podido conocer más profundamente en su último film: "En cuanto tienes un bebé, te vas a casa y ya está. No hay revisiones en el cuarto trimestre. No hay un 'Oye, ¿te encuentras bien?'. Si eres una madre soltera, te hacen sentir que tienes que hacerlo sola, lo cual es una locura. Antes era una cosa de tribu y, por suerte para mí, la tengo. Mi madre vive con nosotros".

Conociendo la experiencia de ser madre, la actriz admite que dar a luz es algo "traumático" y que cuidar de un niño pequeño puede ser algo aterrador. Seyfried termina su conversación con Meyers diciendo: "No hablamos lo suficiente de ello y espero que esta película genere esa conversación. Espero que la gente entienda que hay mucha ayuda ahí fuera y que necesitamos más".

