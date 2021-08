¿Se ducha 'Aquaman'? La contundente respuesta de Jason Momoa cuando le preguntan por su higiene personal

Jason Momoa es uno de los actores del momento, aunque su historial viene de lejos con su personaje en 'Juego de Tronos', por lo que no es que sea una estrella por descubrir precisamente. Actualmente Jason está en un gran momento en cuanto a su carrera, preparando la llegada de la segunda entrega de 'Aquaman' y con el estreno de la temporada 2 de 'See'.

Además, el actor está que no para y ahora se encuentra promocionando 'Sweet Girl', la siguiente película que va a estrenar junto con Netflix. Esta nueva aventura llegará el 20 de agosto y veremos a Jason interpretar a Cooper, un esposo que buscará venganza tras el asesinato de su mujer.

Y durante esta promoción, Jason no ha podido escapar de la nueva polémica que se ha levantado en Hollywood. El actor ha sido preguntado sobre esta nueva tendencia de algunas estrellas que tiene que ver con no ducharse.

La contundente respuesta de Jason Momoa después de que le pregunten si se ducha

Hollywood es un mundo que crea nuevas tendencias y aunque es más habitual ver estilos muy extravagantes, la última moda no tiene nada que ver con un look diferente. Y es que según afirman algunas celebridades, Asthon Kutcher o Mila Kunis entre otros, no ven necesario ducharse todos los días.

Y no son los únicos en hablar sobre esto ya que Jake Gyllenhaal se sumó a esta moda y también se pronunció al respecto. El actor justifica la decisión de no ducharse todos los días argumentando que es algo que beneficia a su piel.

Ahora, Jason Momoa ha sido el último actor de Hollywood en ser preguntado sobre esta nueva tendencia. La respuesta de Momoa ha sido muy clara y ha tirado de humor: "Yo no empiezo las modas. Creeme, yo me ducho. Soy Aquaman, soy el maldito agua. No te preocupes por ello, soy Hawaiano, tengo agua salada en mí. Estamos bien", responde en Access.

