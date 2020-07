Siempre hay actrices a las que se les asocia un color de pelo. Emma Stone, Amy Adams o Jessica Chastain prefieren el pelirrojo, Nicole Kidman o Gwyneth Paltrow, el rubio, y Demi Moore el moreno. Es incluso difícil encontrarlas en películas o series luciendo otro color que no sea el suyo. No obstante, la melena oscura de la actriz de 'Ghost' ha desaparecido, como ha mostrado a sus seguidores en su perfil de Instagram.

La actriz ha subido una fotografía en la que se la ver luciendo el cabello rubio muy claro, que dulcifica mucho su rostro, lo que difiere radicalmente de la imagen a la que nos tiene acostumbrados. No obstante ha aclarado que este cambio se debe a uno de sus proyectos. En el título de la foto se leía "Os presento a Linda", personaje que interpreta en 'Un mundo feliz', la nueva serie de ficción basada en la novela homónima de Aldous Huxley.

Sus fans se han quedado casi tan sorprendidos como cuando vieron el extraño cuarto de baño de la actriz, y han debatido sobre si le sienta mejor ese look o su habitual moreno. Desde luego hay quien parece que prefiere el rubio, y no duda en reflejarlo en comentarios como "Me encanta como te queda el look blonde" o "El rubio te sienta increíble", pero también hay quienes prefieren el oscuro: "Siempre estarás mejor de morena".

Lo cierto es que, aunque la actriz lleve luciendo el mismo pelo durante los últimos 30 años, Demi sí que llevó en alguna ocasión el cabello más claro, lo que puede poner en duda si no volverá a rendirse al rubio.

...

Seguro que te interesa...

El extraño baño de Demi Moore en su casa en el que a muchos les ha dado 'asco' este detalle