Demi Moore sorprendió a sus fans con la decoración de una parte de su casa que no dejo a nadie indiferente. Tras publicar unas fotografías en la que se la veía trabajando en su nuevo podcast 'Dirty Diana', se descubrió que la actriz se encontraba en su cuarto de baño. Pero no uno cualquiera, sino uno con moqueta, un sofá y una estatua tamaño real de Juana de Arco. Muy extraño todo.

Tras la viralización de las imágenes, la Demi se ha defendido en una entrevista con Set Meyers y ha echado la culpa a su exmarido Bruce Willis. "Esta es la casa en la que crecieron mis hijos... la moqueta originalmente fue una elección de Bruce Willis", ha confesado la actriz de 'Ghost'.

Pero también destacó que "vive en las montañas, donde hace mucho frío", por lo que es normal que la gente ponga moqueta también en los cuartos de baño. "Nunca me molestó. Está en realidad bastante bien", dijo la actriz pese a que hizo responsable de la idea a Willis.

También explicó a qué se debía el sofá en mitad del baño. Dijo que "no es normal en el baño". Menos mal. Al estar trabajando en su nuevo podcats la acústica del baño era la más adecuada para grabarse, por lo que decidió instalar temporalmente el "mini sofá", como concretó la actriz, para mayor comodidad.

La Moore se mostró admiradora de las "pequeñas rarezas". "Este lugar definitivamente alberga muchos de mis tesoros, y me he reído mucho de los comentarios con mi familia, que me conocen bien, de todas mis grandes y pequeñas excentricidades".

Y es que la intérprete es muy fan de los objetos gigantes, por eso no dudo un segundo en mostrar entre bromas algunos de estos elementos y recomendarlos: "Ya sabes, como mi pelota de tenis gigante. Todos deberían tener una. Lo recomiendo encarecidamente. O mi imperdible gigante", dijo de forma divertida.

Esperemos que Moore utilice este fama que ha adquirido su casa para ir enseñando más de sus extraños tesoros a través de su perfil de Instagram.

