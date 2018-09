Dakota Johnson explica por qué para ella 'Cincuenta sombras' era más acogedora que extrema

Jamie Dornan y Dakota Johnson desarrollaron un ambiente muy cómplice en el rodaje de la saga 'Cincuenta sombras'. El guión de la película ya era lo suficientemente incómodo como para no hacerlo. Es quizá por eso que, pasado el tiempo, la actriz lo recuerde como más acogedor que extremo, sobre todo si lo comparamos con otras cintas que ha hecho después.

Dakota Johnson, que este fin de semana presentaba 'Malos tiempos en El Royale', comparaba ante el medio AnOther 'Cincuenta sombras' con 'Suspiria', otro de sus estrenos pendientes. "En el papel puedes pensar que 'Cincuenta sombras' fue muy extrema, pero había algo acogedor en ella. La hicimos consumible para todos. Sin embargo, no hay nada acogedor en 'Suspiria', hace que te sientas profundamente incómodo, inquietante, y lo peor de todo es que esa sensación no desaparece rápidamente, perdura".

No obstante, y pese a lo mal que lo pueda haber pasado la intérprete en el rodaje, situación que la llevó a recibir terapia, Johnson está profundamente orgullosa de 'Suspiria', a la que califica como "Una verdadera obra de arte de Luca Guadagnino".