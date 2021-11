Dakota Johnson asegura no arrepentirse de 'Cincuenta sombras': "Las haría otra vez"

En muchas ocasiones hemos escuchado a Jamie Dornan hablar sobre su papel en 'Cincuenta sombras', la trilogía en la que daba vida a Christian Grey. A pesar de las dudas que siente todavía el actor sobre su personaje, parece que Dakota Johnson, que coprotagonizó la trilogía con él, tiene muy claro que está más que satisfecha con el resultado.

Durante una entrevista en The Hollywood Reporter ha explicado cómo consiguió el papel de Anastasia en la trilogía y quién fue la actriz que curiosamente la ayudó: "No se lo podía contar a nadie. Nadie de mi familia lo sabía. Me eligieron y recuerdo hablar con Emily Blunt y le dije, '¿Debería hacer esta trilogía?'".

Y continúa contando: "'Porque quiero tener una carrera especial y quiero hacer ciertas películas. Y sé que esto podría cambiar las cosas'. Y entonces me dijo, 'Pues claro, hazlo si sientes que debes hacerlo. Hazlo. Haz lo que quieras hacer'".

"Siento que no se me ha encasillado para nada. Supongo que podría haber ido en cierta dirección, pero no es lo que me interesaba", termina contando.

Dakota Johnson volvería a hacer 'Cincuenta sombras de Grey'

Está más que claro que Dakota Johnson tiene un cariño especial por la trilogía de 'Cincuenta sombras' y es tal este aprecio a las películas que incluso asegura que volvería a hacerlo: "No fue un trabajo sin sentido. Yo estaba interesada en él y lo respeto. Estoy orgullosa de esas películas y no tengo la necesidad de liberarme de ellas", recogen en Daily Mail.

Dakota Johnson sigue explicando: "¿Las haría otra vez? Sí, si estuviese otra vez con las mismas circunstancias en las que me encontraba antes de hacerlas, estoy segura de que las haría de nuevo".

"Han conseguido llevar mi carrera a un lugar increíble y también me han hecho crecer mucho. Aunque haya habido muchos baches en el camino, aprendí de ellas y me han hecho más resistente", termina contando la actriz.

