El cutre momento de Alden Ehrenreich cuando se enteró de que iba a ser Han Solo en 'Star Wars'

Digamos que eres actor, que te acabas de enterar que vas a formar parte de una película de 'Star Wars' y no solo eso, sino que vas a ser el protagonista, más concretamente, Han Solo, el mítico personaje interpretado por Harrison Ford. ¿Qué haces? Pues nada, te quedas 'solo', en tu casita, sin hacer nada.

Fotograma de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' | seestrena.com

Esto fue lo que le ocurrió a Alden Ehrenreich al conocer que iba a ser Han solo en 'Han Solo: Una historia de Star Wars', que no pudo celebrarlo como se merecía porque no podía desvelar el secreto.

Durante una mesa redonda junto al reparto para promocionar el Blu-ray de la cinta, el actor confesó que no fue capaz de gritar a los cuatro vientos que iba a ser el nuevo Han Solo, así que no tuvo la celebración que se merecía: "Llamé a mi familia y les di la noticia, pero como el resto del reparto, no podía contarle a nadie ya que la noticia no se iba a anunciar hasta pasados tres meses. No sabía que hacer, pero sentía que tenía que hacer algo, así que me fui solo a la playa y caminé. Allí estaba el muelle, me acerqué hasta él y pensé: 'supongo que voy a dar un paseo', me monté en una montaña rusa yo solo".

Lo cierto es que es un poco triste que en el momento en el que ganes el mayor salto de tu carrera como actor, no puedas decírselo a nadie y tengas que irte solo a celebrarlo a una montaña rusa. Esperemos que después de haber revelado al mundo que era Han Solo, Ehrenreich se quitara su frustración dando una fiesta como 'Project X' por lo menos.

En cuanto a la saga, desde que Disney admitiera que han ido demasiado rápido con la producción de películas, tendremos que esperar hasta diciembre del año que viene para ver el 'Episodio IX' y quizá mucho más tiempo para ver las siguientes secuelas. Si todavía no has visto la actuación del nuevo Han Solo, ya puedes disfrutar de ella en Digital y Blu-ray.