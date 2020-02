Los cuatro protagonistas de la versión en carne y hueso de 'Frozen' aparecen por primera vez caracterizados

Los personajes de 'Frozen' | Disney

Broadway abrirá sus puertas al musical de 'Frozen' en carne y hueso. No es la primera vez que una película Disney llega al teatro, imposible no enamorarse de la representación de 'El Rey León', que ha batido récords a nivel internacional. Por lo que la expectación con una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos es lo suficientemente grande como para asegurarse el Sold Out durante un tiempo. Ya vimos el tráiler de lo que nos espera. Los mejores estilistas preparan una de las obras más ambiciosas de la compañía. Habrán muchas más canciones y se explorarán nuevas historias. De hecho, en palabras de Michael Grandage, su director: "Tenemos un arco narrativo más grande. Más canciones que en la película y la oportunidad de desarrollar nuevas líneas narrativas con mayor profundidad. Pero lo mejor de todo es hacerlo real, respirarlo, vivirlo, hacer latir los corazones de la gente en la oscuridad". La espectacularidad de la obra está asegurada. Y ahora, viendo la caracterización de los protagonistas, podemos ver que será tan fiel como cabría esperar. Han apostado fuerte por una película que triunfó en el cine de manera desorbitada, por lo que no sería de extrañar que en Broadway llegara tan lejos como la original. Actores de 'Frozen' del musical | Entertainment Weekly Hasta 2018 no se estrenará la obra. Pero el futuro de la franquicia está asegurado en el teatro y en la gran pantalla. Esperemos que el triunfo sea inmediato y puedan traerla a España lo antes posible. ¿Dispuestos a que 'Let It Go' vuelva a vuestras cabezas?

