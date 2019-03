¡Let it go, let it go! Primer tráiler oficial de lo nuevo de 'Frozen'

"No podía creer lo que estaba viendo en pantalla. Se trataba de un musical de Broadway perfecto", afirma Thomas Schumacher, el máximo responsable de las adaptaciones teatrales de Disney. Así pues, cinco años después del estreno de la película original, 'Frozen' llegará a Broadway por todo lo alto.

La magia del reino de hielo no iba a tardar demasiado en traspasar la gran pantalla, pero una adaptación en los mejores teatros del mundo es, cuanto menos, interesante.

La teatralidad del film era más que palpable, las piezas musicales de la película dieron la vuelta al mundo y miles de padres siguen intentando quitarse el 'Let it go' de la cabeza. Ahora el número se ha triplicado, llegando hasta las 21 canciones, por lo que se promete una extensión de la historia y la espectacularidad de la obra es casi segura.

Habrá que esperar hasta 2018 para el estreno, pero parece tener todos los papeles para repetir el fenómeno mundial que supuso 'El Rey León'.