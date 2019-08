¡CUIDADO! VIENEN SPOILERS

Dwayne Johnson nunca se cierra a ninguna experiencia, y como podemos ver desde hace un tiempo ya busca interpretar a un superhéroe. Tras los sucesos ocurridos en 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', Rob Liefeld, creador de 'Deadpool', ha mandado unas cuantas indirectas a The Rock para convertirlo en un mutante.