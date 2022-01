La conversación pública entre Jason Momoa y Zoe Kravitz que demuestra que nada ha cambiado entre ellos

El matrimonio formado por Jason Momoa y Lisa Bonet se haya roto, pero parece que los lazos familiares generados por esa unión son más fuertes que nunca. Como sabrás Lisa es la madre de Zoe Kravitz, nacida de su anterior relación con Lenny Kravitz.

Cuando Jason comenzó a salir con Lisa, Zoe era solo una adolescente, y la joven actriz y el actor de 'Aquaman' y 'Juego de Tronos' han estado muy unidos desde entonces. Momoa ha estado siempre pendiente de cada uno de los logros de Zoe, y aunque ya no esté viviendo junto a su madre, así lo sigue haciendo.

Hace unas horas el actor publicaba esto en Instagram:

"Estoy tan orgulloso, no puedo esperar. 4 de marzo. te quiero Zozo", escribía el actor compartiendo la publicación de Zoe del póster de 'The Batman'. La joven actriz no tarda en contestar con un "te quierooooooo".

No son pocos los seguidores que alababan el gesto tan bonito que ha tenido Jason con la hija de su expareja, apoyándola en cada uno de sus proyectos, como siempre ha hecho.

Así se conocieron Jason Momoa y Zoe Kravitz

Hace unos meses Zoe participó en el podcast Questlove Supreme. Allí habló de cómo estaba viviendo el rodaje de 'The Batman' en Londres y también de su familia, incluyendo una maravillosa anécdota del día que conoció al que ha sido durante años su padrastro:

"Mi madre y Jason Momoa empezaron a salir cuando yo tenía 16 años. Yo estaba viviendo en Nueva York y ella en Los Angeles, y la veía cuando había vacaciones en Navidad o en primavera, cuando tenía días para ir a visitarla. Y empezaron a salir y ella se quedó embarazada y yo aún no había conocido a Jason. Él tenía que venir a Nueva York a una convención de ciencia ficción e iba a estar en la ciudad un día solo y mi madre me llamó y me dijo 'estoy saliendo con alguien', lo cual era importante porque llevaba mucho tiempo sin estar con nadie, 'va a Nueva York y quiero que le conozcas'".

"Yo, en esa época adolescente, dije '¿qué quieres que haga?', y como estaba en el colegio hasta tarde le dije que se pasara por allí. Así que estaba allí pasando el rato con seis amigos y les conté que vendría el novio de mi madre y que tenía que saludarle. De repente llegó un coche y bajó la persona más grande y guapa que habíamos visto nunca. Y a él le encanta abrazar, así que cruzó la calle corriendo para abrazarme. ¡Y yo no le conocía! Me agarró y me levantó en peso gritando '¡Eh, qué pasa, dios mio!' y todos mis amigos le miraban desde abajo porque nunca habíamos visto a nadie así".

La joven actriz cuenta también que, cuando dijeron de irse, él se ofreció a llevarles, y acabaron en el piso de un amigo pasando el rato y bebiendo cerveza. Cuando el padre de su amigo entró en la habitación en la que estaban para traerles la merienda, encontró a los amigos de su hijo "junto a un gigante que tocaba los bongos y llevaba una cerveza en su mano". ¿Puede ser la anécdota más maravillosa".

Zoe Kravitz, Jason Momoa y Lisa Bonet en 2011 | Getty

