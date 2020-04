Noticias frescas de la secuela de 'Venom'. Este martes conocíamos de forma oficial que la próxima entrega llegará el 25 de julio de 2021, debido al retraso en los rodajes y postproducciones por el coronavirus, y que tendrá como título 'Venom: Let There Be Carnage'.

Pero es que además su protagonista, Tom Hardy, subió a su cuenta personal de Instagram una imagen en la que vemos a Venom enfrentándose a Spiderman, y literalmente comiéndose a Peter Parker.

Sólo tardó unos minutos en borrar la imagen, pero muchos de sus seguidores guardaron una captura del momento. ¿Significa esto que Tom Holland estará en la nueva película de 'Venom' y Hardy ha contado más de lo que debería?

No es la primera vez que el actor británico tiene que borrar contenido sobre 'Venom', ¿cómo de contenta está la productora con estos arranques de Hardy? En 'Venom: Let There Be Carnage' el protagonista se enfrentará a una nueva amenaza, la del psicópata Cletus Kasady (Woody Harrelson), que saldrá de la cárcel y obtendrá un simbionte con el que formará un ser muy poderoso llamado Carnage.