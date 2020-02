Además, ha sido el propio director de la película el que ha terminado confirmando que no existirá dicha escena a través de Twitter, y ha vuelto a hacer saltar las alarmas.

Pese a la confirmación de la que nos hicimos eco hace unos días, la fuente original, Collider, ha desmentido esta noticia y al parecer finalmente no habrá una escena post-créditos. Eso sí, también aseguran que habrá un contenido especial para los fans, pero no necesariamente al final.

@borbs There is not a post credits scene.