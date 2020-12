Se confirma que Harrison Ford protagonizará 'Indiana Jones 5' a sus 78 años

Harrison Ford es uno de los actores más importantes de Hollywood y su carrera está marcada de éxitos pero si hay un personaje que sobresale entre todos los que ha interpretado es el 'Indiana Jones'.

La primera vez que Ford se puso al frente de este aventurero arqueólogo y profesor universitario fue en 1981 con 'Indiana Jones: En busca del arca perdida', hace 40 años. Después el actor ha seguido protagonizando las siguientes películas de la saga hasta que, ahora, se ha confirmado que volverá a interpretarlo en 'Indiana Jones 5'.

La quinta entrega de la saga lleva mucho tiempo esperando realizarse y parece ser que finalmente la veremos en julio de 2022. Pero, una de las grandes incógnitas era si Harrison Ford volvería a estar al frente de este personaje ya que cuando se estrene tendrá 80 años. Pero, finalmente Lucasfilm lo ha confirmado a través de Twitter.

"Lucasfilm está en preproducción de la próxima entrega de Indiana Jones. Al timón está James Mangold, director de Ford Vs Ferrari, y el propio Indy, Harrison Ford, regresará para continuar el viaje de su personaje icónico. La aventura llega en julio de 2022", rezaba el tuit.

Además, el productor Frank Marshall, también ha hablado sobre ello para Den of Geek: "Sí, estamos trabajando en el guion", afirma. "Solo habrá un Indiana Jones y ese será Harrison Ford. Lo que me entusiasma de Jim es una gran historia. Creo que lo ves en sus películas como Ford Vs Ferrari. Se trata de personajes y de contar una buena historia. Así que estoy emocionado de ver qué se le ocurre. No he visto (el guion) todavía, así que no sé qué decirte".

El único gran cambio que habrá es que hasta hora había sido Steven Spielberg el encargado de dirigir las películas y en este caso será el director James Mangold quien lo sustituirá.