La tajante condición que Keira Knightley ha puesto en las escenas de sexo que ruede

Aunque solo tiene 35 años Keira Knightley es una de las grandes actrices del momento y tiene una larga lista de películas a sus espaldas como: 'orgullo y prejucio', 'Piratas del Caribe', 'Anna Karenina' o 'Love Actually¡, entre otros.

A lo largo de su carrera la actriz se ha topado con varias escenas donde ha tenido que aparecer desnuda o rodar escenas de sexo. Pero, ahora, tras muchos años dedicada a su carrera Keira ha revelado en el podcast de Chanel Connects que no volverá a rodar escenas de esta índole siempre que sea un hombre el director.

"Es en parte vanidad y también es la mirada masculina", dice de forma directa. "Si estuviera haciendo una historia sobre ese viaje de maternidad y [aceptación] corporal, creo que, lo siento, pero tendría que ser con una cineasta. No tengo una prohibición absoluta, pero la tengo con los hombres".

"No quiero que sean esas horribles escenas de sexo en las que estás todo engrasado y todos gruñen. No me interesa hacer eso", puntualiza.

"Me siento muy incómoda ahora tratando de retratar la mirada masculina. Al decir eso, hay momentos en los que digo: 'Sí, veo completamente dónde este sexo sería realmente bueno en esta película y básicamente solo necesitas a alguien que luzca sexy'. 'Entonces, por lo tanto, puede usar a otra persona, porque soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ha tenido dos hijos y prefiero no estar frente a un grupo de hombres desnudos', termina diciendo.

