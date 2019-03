La condición de Daniel Radcliffe para volver a una gran franquicia

Daniel Radcliffe dio vida a Harry Potter durante más de nueve años de su vida y le vimos crecer en pantalla, pero desde que se despidió de la saga mágica le hemos visto en papeles muy, muy diferentes.

El actor siempre ha expresado su interés por proyectos más independientes y con papeles extremos que reten sus habilidades interpretativas, en detrimento de papeles en otras grandes franquicias.

Entonces, ¿está evitando las grandes sagas después de su paso por 'Harry Potter'? El actor lo ha aclarado a Star 2.

"No es una decisión deliberada. Voy donde están los guiones. Es difícil para cualquiera gastar dinero en guiones que son demasiado arriesgados. Con muchos de los grandes estudios me pasa que los guiones no me parecen un reto o suficientemente interesantes o raros, como los que se hacen en el mundo indie o incluso en televisión".

Sin embargo, Radcliffe no descarta volver a una superproducción, solo tiene una condición.

"Si pasa algo en los estudios y me encanta el guión, me encantaría ser parte de alguna locura de película gigante. Simplemente estoy esperando al guión correcto".

Tras los rumores que le han relacionado con una nueva historia de Lobezno, ¿podría ser que fuera el tipo de guión que le convenciera de volver?

· · ·

Seguro que interesa

La enfermedad que Daniel Radcliffe ha padecido toda su vida y no le impidió ser 'Harry Potter'