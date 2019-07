ESTRENO EN CINES EL 1 DE AGOSTO

El próximo 1 de agosto llega a los cines 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', el spin off de la franquicia 'Fast and Furious' protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham en sus papeles habituales como Luke Hobbs y Deckard Shaw. ¿No quieres perdértela? Este concurso te interesa.