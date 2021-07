Colin Farrell sorprende al hablar de su escasa aparición en 'The Batman' como El Pingüino: "Para mí es un regalo"

La nueva película de El Caballero Oscuro, 'The Batman', continúa con su desarrollo donde veremos a Robert Pattison como protagonista y parece ser que, incluso, contará con una aparición del mismísimo Joker en la cinta.

Patinson no es el único gran fichaje de la película al que veremos dentro del mundo de Gotham ya que Collin Farrell encarnará a uno de los villanos más famosos de los comics, El Pingüino. Así, el intérprete ha hablado sobre su participación en 'The Batman' en una entrevista en el podcast Happy, Sad, Confused: "Solo aparezco en unas cinco o seis escenas, así que no puedo esperar a ver la película porque no estará arruinada por mis apariciones", explica.

"De verdad, para mí es un regalo. Me sentiré algo incómodo por los nueve malditos minutos que tengo y luego el resto de la película, no puedo esperar a ver lo que Matt Reeves (el director) ha traído al mundo, porque los sets eran increíbles, el diseño de producción fue increíble, la música y el sonido eran increíbles y lo que dices del reparto, de todos ellos, Robert Pattison y Zoë Kravitz, un reparto extraordinario", continúa.

Y añade: "Como he dicho solo tengo unas cinco o seis escenas, puede que siete y no estaba callado. Estaba en las primeras etapas, pensando en lo que podía hacer o aportar, estaba un poco perdido. Y después, cuando vi lo que hacía Mike Marino (el maquillador de la película), el personaje cogió sentido por completo". Y es que solo hay que ver las imágenes de su caracterización para entender el enorme trabajo que han hecho en el proyecto, ya que Colin está irreconocible.

"Te juro por Dios vi lo que hizo y pensé 'Vale, vale'. Y me emocioné mucho con ello. Todo eso para decir que si alguien alguna vez piensa que lo que hago en Batman es una buena actuación, con mucho gusto me llevaré el 49% del crédito", termina diciendo.

