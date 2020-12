Christopher Walken reconoce no haber tenido nunca teléfono móvil ni haber mandado un correo electrónico

Aunque pueda parecer difícil de creer, todavía existen personas en este mundo capaces de escapar de las garras de la tecnología y desarrollar una vida alejados (en la medida de lo posible) de todos los sistemas informáticos que conforman el mundo de hoy en día.

Christopher Walken parece ser una de esas personas. El actor de 77 años estuvo charlando con Stephen Colbert a través de una videollamada en The Late Show, donde le preguntaron sobre su relación con la tecnología.

"¿Es cierto que nunca ha tenido un ordenador o un teléfono móvil?", le preguntaba el presentador. A lo que Christopher respondía con total rotundidad: "Alguien tuvo que venir y configurar esto porque no tengo un móvil ni ordenador".

El presentador quiso insistir y le preguntó si estaba en contra de la tecnología. "'Llegué demasiado tarde. Creo que estoy en una cierta edad en la que simplemente pasó de largo y nunca me involucré en eso. Porque sería extraño tener un niño de 10 años que fuera mucho mejor que yo en eso", confesaba Walken. "La otra cosa es, los móviles y ese tipo de cosas, es un poco como un reloj. Si necesita uno, alguien más lo tiene", concluía.

"Así que nunca has enviado correos electrónicos o mensajes de texto?", insistía Colbert. "No. A veces, cuando estoy en una película, me dan un teléfono móvil. Pero es más para que puedan encontrarme. Un collar de rastreo", bromeaba el actor de cintas como 'Atrápame si puedes' o 'Pulp Fiction'.

