El actor Chris Pratt estaba rodando la tercera entrega de 'Jurassic World' cuando empezó la cuarentena por el coronavirus. La grabación se quedó parada, como la gran mayoría de producciones cinematográficas, y todos tuvieron que volver a casa a refugiarse de la pandemia.

A lo largo de todos estos días muchas son las actividades que tienes por delante para rellenar el tiempo, aunque hay muchas cosas que sigues dejando a un lado. Pues bien, el protagonista de 'Guardianes de la Galaxia' ha revelado a través de un directo en Instagram a todos sus fans que ha tomado una de las peores decisión durante estos días y con unas consecuencias que no tienen retorno.

Y es que, el intérprete tenía la friolera de más de 50.000 mails sin leer en su correo personal y decidió que la forma más rápida para solucionar esto era utilizar un programa de software que hiciera el eliminado por él. Pero el resultado no fue el esperado.

"Ayer mi hijo estaba jugando con mi teléfono y se quedó sin aliento al ver la cantidad de correos electrónicos no leídos que tenía", empieza diciendo.

"Es mucho. Lo entiendo, lo sé, es principalmente basura. Mira, lo que hago es inscribirme en todo... Soy uno de esos idiotas que harán una prueba de coeficiente intelectual y dirán, '¿Quieres tomar una prueba de coeficiente intelectual? Dame tu correo electrónico'. Y luego lo hago, lo que demuestra que mi coeficiente intelectual es de aproximadamente 7 y simplemente recibo basura de todos y no la borro", se justificaba.

En el vídeo aparece Pratt haciéndolo en directo y se queda en shock cuando ve que se está borrando toda su bandeja de entrada: "Estoy tratando de no entrar en pánico. Creo que acabo de intentar algo para eliminar cualquier cosa no leída y simplemente los eliminó ... y ahora, estoy como, 'Oh, no. Necesitaba leerlos'. No sé a dónde fueron".

"Lo que hice, es eliminarlos todos; todo mi correo electrónico", dice perplejo.

"Oh Dios mío. Esto podría ser una verdadera pesadilla. Ahora mi batería se está agotando. Creo que los eliminó todos...", vuelve a reseñar.

Para terminar pidiendo a todos aquellos que le mandaron un correo importante y no les contestó que vuelvan a enviárselo: "Si le debo un correo electrónico, es posible que desee hacer un seguimiento de eso. Vuelva a enviar, tal vez, el correo electrónico y luego lo leeré porque es posible que se haya eliminado. Sí, 51,000 mensajes están en la basura. Oh, f...".

