Chris Evans confiesa cuál es su escena favorita como Capitán América y tiene una impactante explicación

El Capitán América de Chris Evans es uno de los personajes por el que más temen los fans en 'Vengadores: Endgame', y es que llevan viéndolo en pantalla más de ocho años y es uno de los favoritos del público.

Después de todo este tiempo, Evans ha revelado a THR cuál es su escena favorita en los zapatos de Steve Rogers, y lo tiene clarísimo: es en 'Capitán América: El Soldado de Invierno'.

"Soy parcial con la escena de lucha en el ascensor. Fue la primera escena en la segunda película de Capitán América. Fue mi primera vez trabajando con los Russo. Fue la primera vez que sentía que el Cap dependía de sí mismo. En la primera película, sentía que todo el mundo me iba sosteniendo la mano. En la primera de Vengadores simplemente me esforcé en no estorbar. La segunda peli de Cap es en la que realmente lo sentí, la presión supongo, y esa primera pelea en el ascensor salió muy bien en mi opinión".

¿Coincide con la tuya?

