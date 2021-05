Channing Tatum muestra su espectacular transformación física tras engordar por la pandemia

Mantener la forma física durante la pandemia del coronavirus ha sido un reto para muchos ya que al estar más tiempo en casa te vuelves más sedentario y es más fácil caer en la tentación de comer entre horas y pasar más tiempo tirado en el sofá.

Aunque estas circunstancias especiales que la población lleva más de un año sufriendo también ha hecho que muchos hayan empezado a hacer ejercicio y poner en forma.

En el caso de Channing Tatum ha pasado por estos dos estados. Ya que al principio de la pandemia decidió disfrutar del tiempo libre comiendo y bebiendo. Pero tras un tiempo dentro de esa rutina de vida y al ver que había engordado decidió cambiar de chip y se puso las pilas. Tanto que ahora está en uno de sus mejores momentos físicos.

Así lo ha confesado el mismo en su reciente visita al programa 'The Tonight Show' al que acudió para presentar su primer libro para niños, 'The One and Only Sparkella'.

"Durante la primera semana o dos semanas, definitivamente estaba bebiendo cervezas y montando motos de cross, pero pensé, 'No puedo hacer esto durante dos meses. Esto es malo'", confesaba Channing a Jimmy Fallon.

"¿Cuánto engordaste bebiendo cervezas y montando motos de cross?", le pregunta Fallon directamente. "Bastante gordo. Yo diría, ya sabes, universidad 10, unas bonitas 10 libras. Y luego me lo quité", dice Tatum que cogería unos 4,5 kilos.

Por ello, el actor junto a un amigo empezaron a hacer ejercicio y "se esforzaron mucho" para "entrenar todos los días". El resultado es más que evidente ya que solo hay que ver algunas de las últimas fotos que ha subido a Instagram donde luce unos músculos de infarto.

"Fue genial, quiero decir, salí como una persona completamente nueva", afirma el actor sobre su nuevo estado.

Seguro que te interesa:

"Demasiado obsceno": El día que Emma Watson abandonó un rodaje porque Channing Tatum la hizo sentir incómoda