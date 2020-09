"Las cosas se pusieron raras": La imagen de Channing Tatum con alas de hada y corona que tiene una maravillosa razón

Channing Tatum ha dejado la barra de stripper de 'Magic Mike' y se ha puesto las alas de hada y un antifaz con corona para sentarse a leer 'The One of Only Sparkella', un cuento que él mismo ha escrito.

El actor ha lanzado su primer libro infantil que ha dedicado a su hija de 7 años, Everly. Un libro ilustrado que ha hecho durante la cuarentena descrito por el editor Macmillan como "una encantadora oda a la autoestima y al amor entre un padre y una hija".

Tatum anunció el libro en un post de Instagram que no ha dejado a nadie indiferente: "Chicos, no sé vosotros pero las cosas se pusieron un poco raras para mí en la cuarentena. Terminé encerrándome accidentalmente en la habitación de mi hija de 7 años. Y terminé encontrando a mi niño interior. Así que esto es lo que he creado para mi pequeña. De lo que es, supongo, la niña pequeña que hay en mí. Gracias por leer".

En la dedicatoria del libro, obtenida por People, Tatum escribió: "A Everly, el ser mágico más brillante que he conocido. Eres mi mejor maestra". "Mi único deseo es tener más tiempo en esta vida para jugar en todos los reinos mágicos que hemos creado", escribió. "Esto también es para todos los papás que puedan tener una niña... Ponte lo que sea, baila, y sé tan mágico como puedas. Porque prometo que devolverán el amor".

El libro se centra en una joven llamada Ella, a la que le gustan las cosas brillantes y se burlan en la escuela por llevar zapatos de baile. Pero su padre le enseña lecciones sobre cómo expresarse y amarse a sí misma.

