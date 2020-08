El último proyecto de Chadwick Boseman ('Black Panther') que anunció apenas unos días antes de morir

En la madrugada de este viernes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Chadwick Boseman, el actor que interpretaba a Black Panther en las peliculas del Universo Marvel, a los 43 años por un cáncer de colon del que llevaba luchando desde 2016.

Tras el comunicado de su fallecimiento, han sido muchos los compañeros de profesión que han querido despedirse de él y que le han dedicado unas bonitas palabras como es el caso de Chris Hemsworth o Tom Holland.

Ahora ha salido a la luz que el actor que daba vida a T'Challa anunció su nuevo proyecto 10 días antes de su fallecimiento. Se trata de una serie llamada 'Little Rock Nine' que está basada en el libro 'A Mighty Long Way: My Journey to Justice at Little Rock Central High' ('Un largo y poderoso camino: Mi viaje hacia la justicia en Little Rock Central High') de Carlotta Walls LaNier, primera africana en graduarse en una escuela estadounidense.

El argumento de la ficción se resume en un grupo e nueve colegialas afroamericanas que se inscribieron en la Central High School para blancos en Little Rock, Arkansas, luego del fallo de la Corte Suprema de Brown contra la Junta de Educación, que declaró la segregación inconstitucional en 1954.

En este proyecto, Chadwick era productor ejecutivo de la serie así como participaba en el guión junto a Seth MacFarlane.

