El actor de 'Érase una vez en... Hollywood', Brad Pitt, está siendo el foco de todas las miradas durante las últimas semanas. Los motivos de ello han sido que a parte de haber recibido numerosos premios por su trabajo cinematográfico, parece que el intérprete se encuentra en uno de sus momentos personales más dulces .

Este éxito profesional no es algo nuevo para el actor, pues tal y como todos sabemos, el actor ha podido participar en grandes películas haciendo brillantes interpretaciones. Un claro ejemplo de ello son su papel de Tyler Durden en 'El club de la lucha' o el de David Mills en 'Seven', pero lo que no sabíamos es que Brad Pitt podría haber aparecido también en la saga de 'Matrix' dando vida a un personaje crucial para la cinta.

El actor durante una entrevista con USA Today contó que el papel protagonista de Neo, que finalmente acabó interpretando Keanu Reeves en 'Matrix', pasó primeramente por sus manos pero lo rechazó: "Dejé pasar 'Matrix', me tomé la pastilla roja, pero si nunca conseguí el papel es porque nunca fue para mí. No me ofrecieron el papel secundario, solamente el principal, pero bueno, si estuviéramos haciendo un programa sobre las excelentes películas que no he realizado, necesitaríamos dos noches más".

Igualmente en otra ocasión el intérprete reveló a The Wrap que el papel que hizo famoso a Keanu Reeves fue ofrecido en un primer momento a Will Smith y Leonardo DiCaprio, pero ambos también lo rechazaron.

