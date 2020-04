Al igual que gran parte de la población mundial Chris Evans se encuentra aislado en su casa en cuarentena con motivo de la pandemia del coronavirus.

El actor ya había mostrado algunos de los momentos que está viviendo durante estos días de confinamiento. Así mostró a través de Twitter que le había cortado el pelo a su hermano Scott o confesó que estaba, incluso, llegando a leer los pensamientos de su perro.

Ahora, el actor que dio vida al querido Capitán América ha ofrecido una sincera entrevista a un medio holandés donde ha dado algunos detalles de su rutina diaria explicando que pasa gran parte del tiempo con su perro Dodger, leyendo o en la cocina:

"Paso la mayor parte del tiempo en el jardín con mi perro o en la cocina. Mi perro es claramente el ganador aquí. Estoy tratando de mantener una rutina diaria. Soy alguien que prefiere estar en casa, así que no siento la necesidad de salir todos los días. La gran mayoría de mi tiempo libre ahora lo paso leyendo y con Dodger"

Además, también ha dicho que no le molesta tener que vivir encerrado en casa pues es bastante hogareño y esto ha ocasionado que pueda organizar mejor su tiempo, aunque ahora lleve una vida un tanto eclesiástica: "Mi patrón de sueño también es mucho mejor. Normalmente estoy en la cama a las 9:30 p.m. y me despierto a las 7 a.m. Todos los días otra vez. Es un poco como tener la vida de un monje, pero así es como me gusta. La ventaja es que ahora tengo más tiempo para organizar mi día de una manera ordenada. Noto que ahora hago mucho más y que ahorro mucho tiempo valioso porque ya no estoy constantemente en la carretera".

Sobre el rodaje de sus nuevos proyectos admite que no está preocupado por el momento: "Todo está oficialmente en pausa, las grabaciones solo se han trasladado a una fecha posterior. Siendo sincero, no creo que haya muchos problemas y supongo que podremos retomar el hilo en cuanto la crisis acabe".

Aunque sí ha confesado que considera que el mundo cambiará después de estas duras semanas, por lo que le encantaría tener ahora superpoderes, como tenía Capitán América, para ayudar ante esta situación: "Desearía tener superpoderes en la vida real, porque entonces el mundo sería mucho mejor ahora. Nadie sabe exactamente cuándo terminaremos aquí, pero lo que podemos decir con certeza es que tendremos que nadar a través de muchas aguas turbulentas. No me atrevo a predecir cómo será el mundo en dos semanas o incluso tres meses, pero probablemente ya no sea como solía ser".

