'Frozen 2' ha sido una de las secuelas más esperadas del mundo Disney, y la nueva historia de Anna, Elsa y compañía no ha decepcionado.

Con un tono más maduro, una animación espectacular y nuevas canciones tan pegadizas como 'Let It Go', la película se ha ganado la aprobación de la mayoría de crítica y público.

Sin embargo, hay una trama que ha dividido a los fans en la película y es la de Kristoff intentando pedir matrimonio a Anna y fracasando todas las veces. Esta broma se repite a lo largo de toda la cinta, y al margen de que están en una situación muy peligrosa y podría esperarse un poquito para conseguir su momento romántico, muchos se esperaban que el final le diese un giro especial a esa historia.

Y efectivamente, así era. Pero la canción en la que todo pasaba quedó eliminada, y la trama se cambió. Si quieres saber cómo era originalmente, descúbrelo todo en el vídeo de arriba.

· · ·

Seguro que te interesa

Bruni, el nuevo amigo de Elsa en 'Frozen 2' que ha cautivado a todos los fans de Disney