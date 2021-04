La brutal transformación de Willow, la hija de Will Smith, con la que ha recibido el apoyo de toda su familia

Willow y Jaden, los hijos de la poderosa y conocida pareja de Hollywood, Will Smith y Jada Pinkett Smith, siempre han sido muy emprendedores desde pequeños. Mientras que Jaden (ahora con 22 años) se ha enfocado más en el mundo del espectáculo y actualmente tiene una empresa de botellas de agua recicladas que se llama JUST Water; Willow (con 20 años) se centra más en la industria musical, y saltó a la fama con 'Whip My Hair' en 2010.

La creativa joven ha estrenado nuevo single y nuevo look, con una transformación con la que está irreconocible. Además, su estilo cambia completamente del R&B al que tiene acostumbrados a sus fans, y se decanta por una canción punk-rock llamada 'Transparent Soul', que cuenta con la batería de Travis Barker, cuyo nombre artístico es Blink-182.

Sin embargo, el paso de Willow a la música rock no ha sorprendido a nadie, ya que tiene ciertas influencias de la carrera musical de su madre, Jada Pinkett Smith. La estrella formó la banda de metal 'Wicked Wisdom' en 2002 y ha sido la líder del grupo desde entonces. Además, tanto Jada, como su padre Will, y su hermano Jaden han demostrado a través de las redes, lo orgullosos que están del esfuerzo puesto en este nuevo proyecto la pequeña de la familia.

En el videoclip también podemos ver su cambio y el estilo vanguardista que luce, con una gargantilla de pinchos, maquillaje atrevido con delineador de ojos muy marcado, pantalones de estilo bondage, botas de combate, y una serie de conjuntos de inspiración gótica.

'Transparent Soul' es la primera muestra del próximo álbum que la cantante tiene pensado sacar, pero aún no se han dado detalles sobre la fecha de lanzamiento.

Seguro que te interesa:

La charla entre Jada Pinkett y su hija Willow Smith en la que revelan que sienten atracción sexual por las mujeres