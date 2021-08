Brian May habla sobre la posibilidad de una secuela de 'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' fue una de las grandes sorpresas del cine en 2018 trayendo de vuelta a 'Queen' y sus mejores éxitos. La película contó con un éxito fantástico y una gran acogida por parte de la crítica, siendo ganadora de cuatro premios Oscar en la gala de 2019.

Pero, a parte del evidente triunfo de la película en taquilla, 'Bohemian Rhapsody' supuso mucho más para 'Queen'. Y es que tras un mes en cartelera el grupo se coronó como el grupo más escuchado en Spotify con 25 millones de reproducciones.

Tras el enorme triunfo de la cinta se especuló sobre la posibilidad de hacer una secuela, aunque entonces el guitarrista del grupo Brian May, que también estuvo involucrado en el desarrollo de 'Bohemian Rhapsody', comentó que no era una posibilidad: "Hay un millón de cosas en nuestras carreras que no se pueden enseñar en una película desde el momento en el que hay que simplificar la película para que se puedan ver las partes importantes", cuenta en The Rolling Stones.

Y termina: "Pero no creemos que haya otra película aquí. Creo que deberíamos buscar en otra parte. Hay otras ideas que tenemos, pero no creo que pase una secuela. Pero hemos pensado en ello seriamente".

Brian May y Rami Malek | Getty

Brian May se retracta y confirma que podría llegar una segunda entrega de 'Bohemian Rhapsody'

Brian May parecía haber cerrado la puerta de manera definitiva a una posible continuación, pero parece que el show debe continuar. En un directo de su cuenta de Instagram, ha contado los planes que tienen en el cine: "Estamos pensando en ello. Sí, hemos estado pensando en ideas".

Y termina: "Va a ser difícil seguir a la anterior, ya que ninguno de nosotros podíamos predecir el tremendo éxito que iba a tener. Pusimos todo nuestro corazón y nuestra alma en hacerla y ninguno pensaba que fuera a ser más grande que 'Lo que el viento se llevó'. Pero sí, estamos pensando en que quizá pueda pasar, pero tendría que ser un gran guion. Y nos va a llevar un tiempo averiguarlo".

Seguro que te interesa:

Adam Lambert se pronuncia sobre la polémica sexual de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'