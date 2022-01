Brian Cox matiza sus palabras tras decir que Johnny Depp es un actor "exagerado y sobrevalorado"

Brian Cox sigue dando que hablar gracias a sus polémicas memorias. El actor de 75 años tiene una profunda identidad política, crítica con el establishment estadounidense y cercana al nacionalismo de su tierra, Escocia. Su carácter es fuerte y decidido, al igual que su personaje en 'Succession', Logan Roy, que, en ocasiones, parece un calco de él mismo.

En sus memorias, tituladas 'Putting the Rabbit in the Hat', el veterano intérprete no se mordió la lengua y desveló sin tapujos lo que piensa de muchos actores con los que ha trabajado. Pero también con algunos con los que estuvo a punto, como fue el caso de Johnny Depp.

En ellas, dijo que rechazó interpretar al Gobernador Swan (Johnathan Pryce) ya que su protagonista, Johhny Depp, le parecía exagerado y sobrevalorado: "Quiero decir, mira 'Eduardo Manostijeras'. Seamos realistas, si tienes esas manos y el maquillaje pálido y cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y después de eso ha hecho aún menos".

Winona Ryder y Johnny Depp en 'Eduardo Manostijeras' | 20th Century Fox

Ahora, Brian Cox, se lo ha pensado dos veces y en una entrevista a Deadline ha elegido otras palabras para referirse al actor estadounidense: "He recibido muchas críticas por faltarle el respeto a algunos y todo eso, y la gente claramente no ha leído el libro y piensa que me estoy burlando de Johnny Depp. Bueno, no me río de Johnny Depp. No le falto al respeto a Johnny Depp. Creo que Johnny Depp ha hecho un trabajo increíble, pero él... ya sabes, tengo mis reservas", ha asegurado.

Fotograma de Johnny Depp en 'Piratas del Caribe' | seestrena.com

"Lo que pensaba hace 25 años, no es necesariamente la opinión que tengo ahora. Realmente no desprecio ni le falto al respeto a nadie que se dedique a esta profesión, porque es una profesión dura y sangrienta", ha querido recalcar el actor. "Creo que Johnny Depp es un actor maravilloso. Es muy bueno, pero no es el mejor actor que jamás haya existido, ¿sabes? Y creo que muchas cosas se proyectan sobre Johnny Depp, que son más de las que él desearía, creo", añadió finalmente, dejando algunas dudas sobre su padecer con el actor.

Brian Cox rechazó papeles épicos

Si Brian Cox hubiera aceptado todos los papeles que le ofrecieron de algunas de las sagas recientes más míticas, el actor tendría un estatus de leyenda absoluta. En sus memorias también revela cómo declinó la oferta de aparecer en 'Juego de Tronos', en 'Harry Potter' o en la ya mencionada 'Piratas del Caribe'.

"Además, me iban a matar bastante pronto, por lo que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo de una serie exitosa en la que tu salario aumenta con cada temporada que pasa. Así que lo pasé, y Mark Addy fue corneado por el jabalí en mi lugar", desveló el actor sobre su opinión como Robert Baratheon.

