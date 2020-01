'El verano que vivimos', la nueva película de Atresmedia Cine, nos trasladará al mundo del vino en Jerez. La cinta de Carlos Sedes tiene como protagonistas a Blanca Suárez y Javier Rey, que se reencontraron en esta producción tras trabajar juntos hace años en 'Lo que escondían sus ojos'.

Ahora la revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes en la que se puede ver a ambos paseando por el centro de Madrid con gestos cómplices y besándose.

El pasado mes de septiembre visitamos el rodaje de 'El verano que vivimos' y charlamos con Blanca Suárez y Javier Rey. La actriz nos contó que recordaría esta película para siempre. "Hay demasiados recuerdos, el otro día hablaba con mi hermano y me decía '¿qué tal la película, cómo está yendo, cómo estás?' y le dije: creo que esta es una de esas película que cuentan tanto en lo personal, en las cosas que he vivido y he sentido, que se queda por eso. Ha sido el verano que vivimos".

