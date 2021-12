Ben Affleck responde a las críticas por sus palabras sobre Jennifer Garner y su alcoholismo: "Me hicieron parecer lo peor"

Ben Affleck se ha visto en medio de la polémica tras protagonizar una entrevista con Howard Stern donde habló de los problemas que tuvo en su matrimonio con Jennifer Garner y sobre su alcoholismo.

Affleck aseguraba que se sentía "atrapado" en su matrimonio: "no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'. Y lo que hice fue que me bebí una botella entera de whiskey", dijo entonces.

"Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Estas cosas pasan. Ella es alguien que quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado", añadía. Para terminar diciendo: "Si me hubiera quedado, probablemente aún estaría bebiendo".

Tras estas declaraciones el actor ha recibido todo tipo de críticas ya que se han interpretado como que Ben culpaba en parte a su matrimonio de sus problemas con el alcohol. Además, de decir muchos usuarios de las redes sociales que Jennifer Garner siempre estuvo junto a él para ayudarlo con su adicción.

De esta forma, Ben Affleck ha querido responder a la críticas en una nueva entrevista que ha ofrecido en 'Jimmy Kimel Live!' donde asegura que sus palabras fueron mal interpretadas: "Los espectadores se quedaron con eso, pero yo seguía diciendo cuanto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos y los pongo en primer lugar".

"Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", explica sobre la madre de sus tres hijos con la que estuvo 10 años casado.

Para seguir diciendo después: "Decían que había culpado a mi exesposa de mi alcoholismo porque estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hicieron parecer lo peor, el más insensible, estúpido y horrible".

Para terminar diciendo de manera contundente que lo que se ha interpretado no es así: "Tengo que trazar una línea y ser claro. Lo que se ha dicho no es cierto. No lo creo, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo".

