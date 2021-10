Toda una vida juntos: Ben Affleck y Matt Damon reflexionan sobre su amistad tras volver a trabajar en 'El último duelo'

Dos de las grandes estrellas de Hollywood, Matt Damon y Ben Affleck, no sólo mantienen una de las amistades más cercanas entre bastidores, sino que también siguen formando un gran equipo a la hora de escribir guiones y producir grandes éxitos cinematográficos. Hace casi 25 años, ambos escribieron y produjeron 'El indomable Will Hunting', una cinta sobre un joven genio de las matemáticas, que recibió nueve nominaciones a los Premios Oscar. Finalmente, se llevaron un Premio Oscar cada uno al mejor guión original.

Desde entonces, los dos actores han seguido siendo amigos, y a día de hoy estrenan su nuevo proyecto juntos, 'El último duelo'. Película que presentaron el pasado sábado en nueva York y en la alfombra roja los actores reflexionaron sobre su amistad a lo largo de los años para ET.

Para Ben Affleck, los años han pasado volando: "A lo largo de esos 25 años, Matt y yo hemos sido amigos y hemos trabajado juntos, así que no se siente como: 'Oh, no he visto a este tipo en 25 años', ¡Pero es bonito! Es genial hacer otra película con él".

Es más, en cuanto a trabajar juntos como guionistas y protagonistas en 'El último duelo', Affleck confiesa: "Nos encantó", y para el deleite del público, el actor afirmó: "Definitivamente queremos hacer más".

Ben Affleck y Matt Damon en el estreno de 'El último duelo' | Getty

Lo que piensa Matt Damon sobre su amistad con Affleck

Damon contaba lo sorprendido que está por la longevidad de sus carreras desde que escribieron 'El indomable Will Hunting'. El actor bromeaba: "Si me dijeran qué hace 25 años [estaríamos aquí esta noche], diría: '¿Lo hemos conseguido? ¿Seguimos trabajando? ¡Qué bien!'"

Al pensar en todo lo que han logrado desde sus inicios, Matt piensa que sigue siendo realmente extraordinario todo lo que han tenido que conseguir para que se hicieran realidad las películas.

"Es algo grande tener una idea y luego escribir algo y crear algo de la nada", compartía Damon. "Luego cuesta mucho y sientes mucha gratitud hacia los cientos de personas que trabajan en ello y lo mejoran".

Ambas estrellas han mostrado estar orgullosos de su trabajo juntos, pero también de haber mantenido una amistad tan sana y duradera a lo largo de tantos años. El público podrá disfrutar de su último trabajo, 'El último duelo', el próximo 29 de octubre en cines.

