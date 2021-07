Ben Affleck confiesa el proyecto que lo "atormenta" de su carrera: "No estoy orgulloso"

Ben Affleck es un fantástico actor y director, con trabajos como 'Argo', película que dirigió y protagonizó y por la que fue premiado con el Globo de Oro a Mejor Película y Mejor Director. Aunque ahora es más conocido por su papel como Batman en las películas de DC. Tanto es así, que incluso se ha pedido a través de redes sociales su regreso como el Caballero Oscuro. Pero antes del éxito con 'Argo' o 'Batman', ya había dado el salto a la fama en su carrera como actor y guionista, escribiendo 'El indomable Will Hunting', en la que encarnaba a Chuckie Evan.

Pero, no es oro todo lo que reluce, y es que Ben Affleck, igual que la mayoría de grandes directores, tuvo unos inicios algo desconocidos. Y esto es algo que al propio actor le hubiera gustado que se quedase en el anonimato. Ben reveló en una entrevista con EW, cómo fueron sus primeros pasos como director de cine. Pero por lo que parece, no estaba muy satisfecho con su primer trabajo: "Es horrible. Es atroz", así calificaba su primera obra.

Pero las declaraciones del actor continúan: "Sabía que quería ser director e hice un par de cortometrajes, y este es el único que me atormenta", comenta el actor. Finalmente, termina así: "No estoy orgulloso de este trabajo. Parece de una persona que no va a prosperar, que no promete nada".

Con estas palabras habla Ben Affleck de lo que fue su primer cortometraje, cuyo título tampoco dejaba a nadie indiferente, 'I Killed My Lesbian Wife, Hung Her On A Meathook And Now I Have A Three-Picture Deal At Disney'.

La vida amorosa de Ben Affleck

El pasado mes de abril saltaban todas las alarmas cuando se pillo a Ben Affleck y Jennifer Lopez juntos, y los rumores no tardaron en llegar. El actor que había anunciado a principios de año su ruptura con Ana de Armas, parece que ya ha encontrado a su media naranja.

La pareja rompió su compromiso en 2003 pero con esta segunda oportunidad que le han dado al amor parece que todo va viento en popa a juzgar por las imágenes que confirmaban la relación, unas fotos besándose durante una cena en Miami.

