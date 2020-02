Robert Pattinson lleva en boca de todos desde que se supo que iba a protagonizar 'The Batman'. En este torbellino mediático, ahora ha sido elegido el hombre más guapo del mundo. Esta no ha sido una decisión arbitraria sino que han sido las matemáticas quienes han valorado el rostro del actor como el más bonito del planeta.

La elección se ha hecho mediante el uso de The Golden Ratio of Beauty Phi, una ecuación matemática creada por los griegos para medir la perfección en las caras de los cuadros de los artistas del Renacimiento. Pattinson es el ganador y cuenta con un 92% de esa perfección. Al actor de 'Crepúsculo' le siguen muy de cerca en esta lista Henry Cavill (91,64), Bradley Cooper (91,08), Brad Pitt (90,51) o George Clooney (89,91).

Estos porcentajes se determinan midiendo la longitud y el ancho de la cara y sus rasgos para luego dividir los resultados. Teóricamente, cuanto más cercana sea la proporción de la cara de un individuo a 1,618 (Phi), más guapo es. En ese sentido, cuanto más simétricos son los rasgos de la cara, más perfectos son.

A diferencia de muchos de sus competidores, Pattinson no es especialmente aficionado a cultivar su cuerpo. Incluso llego a comentar que "No tengo abdominales y odio ir al gimnasio. He sido así toda mi vida, nunca quiero quitarme la camiseta. Prefiero emborracharme". El actor también declaró que no suele ir de vacaciones a la playa para que los paparazzi no le hagan fotos a su tripa.

