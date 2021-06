Así se está curando el rostro de Clara, la hija de Ewan McGregor, tras ser atacada por un perro

Clara Mathilde McGregor publicó hace unos días en sus redes sociales unas fotos que sorprendieron a más de uno, y es que la hija de Ewan McGregor ha sido atacada por un perro. En las publicaciones que comparte la actriz de 25 años se puede observar cómo tiene varias heridas en la cara.

Aunque, a pesar de que la situación la llevase directa a urgencias, y una de las fotos sea ella en la camilla, Clara aparece muy animada y lista para continuar con la promoción de 'The Birthday Cake', película de Ewan McGregor, su padre, en la que participa como productora.

Después de verla en la alfombra roja el pasado domingo en Las Vegas, con las heridas muy recientes, este miércoles mismo se dejó ver durante otro evento, esta vez en Los Ángeles. Y, para alivio de todos, parece que las heridas se están yendo poco a poco y sin dejar casi rastro. Aquí la publicación:

El duro pasado de Clara McGregor:

Clara McGregor quiso compartir en sus redes sociales el duro momento que vivió a lo largo de 2019, explicando la ansiedad que lleva arrastrando desde su infancia, hasta la relación tóxica que tenía con una persona, cuyo nombre no revela: "Fue realmente difícil para mí abrirme, así que sed comprensivos conmigo", explica. "Es un momento de sinceridad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista continúa".

Más adelante, confiesa lo duro que es convivir con la ansiedad: "He tenido ataques de pánico desde que era niña y no sabía que podía vivir sin este miedo paralizante. No sabía que había una manera de mejorar. Pero la hay. Ayúdate a ti mismo para que otros también puedan ayudarte. y nunca te avergüences de hablar de ello".

Además, habla de su salud mental: "Quiero hablar sobre salud mental. Me he avergonzado tanto de algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera he querido contárselos a mis amigos. Mi ansiedad me ha impedido vivir la vida que podría haber tenido. Es una jaula en la que estaba atrapada y todavía lucho por salir de ella. Tomé medicación. Me he abierto a hablar de ello y a conseguir la ayuda que necesitaba. Un médico me dijo que no tenía que vivir de esta manera y tenía razón".

Y terminaba hablando de su adicción: "Ahora estoy orgullosa de estar limpia y sobria, sin pastillas, durante 110 días". Este ha sido el duro camino que ha tenido la hija de Ewan McGregor, pero parece que ahora ya está totalmente recuperada de todo su revoltoso pasado.

