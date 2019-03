EL PERIPLO DE JESÚS EN EL DESIERTO

¿Alguna vez pensaste en que Ewan McGregor podría encarnar a Jesucristo? Pues en la película de Rodrigo García se ha convertido en una realidad. Y, ¿qué mejor momento del año para ver el primer tráiler de 'Last days in the desert' que en Semana Santa?