'Aquaman': El guiño a Wonder Woman del que seguro que no te has dado cuenta

ARTHUR CURRY Y DIANA PRINCE

La esperada película de DC 'Aquaman' ha llegado a las salas de cine hace poco, y son muchos los que ya la han visto. Pero, ¿alguien se ha dado cuenta del guiño que se dedica a Wonder Woman? Si no te enteraste, aquí te lo contamos, pero si aún no has visto la película te recomendamos que no sigas leyendo, porque la noticia contiene SPOILERS.