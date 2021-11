Anya Taylor-Joy cuenta que ha sufrido bullying durante años y cómo ha "aprendido a amar" sus característicos rasgos

Acaban de celebrarse los CFDA Fashion Awards y la alfombra roja se ha llenado de estrellas. Anya Taylor-Joy ha destacado con su icónico look de Oscar de la Renta. La actriz ha llevado un impresionante mini vestido morado y lo ha combinado con unos zapatos de tacón del mismo tono, joyas de Tiffany & Co, unos guantes y un sombrero con velo de leopardo a juego.

Taylor-Joy le ha contado a ET que el look está inspirado en la clásica cinta de Disney, '101 dálmatas': "Pues la inspiración para esto en realidad fue el principio de la película '101 dálmatas'. Me encanta la idea de mujeres con mucha clase que pasean a sus perros. Simplemente intenté pensar en la mujer neoyorquina por excelencia, y de alguna manera, acabamos aquí", explica.

En la gala Anya ha sido otorgada el premio 'Cara del Año', un hecho que ha comentado ya que no siempre se ha sentido cómoda con su aspecto. Taylor-Joy comparte que sufrió bullying de pequeña por la forma de sus ojos: "Diría que he llegado a amar mis ojos. Cuando era pequeña me hacían bullying por ellos. Ahora, parece que son lo que la gente quiere de mí. Así que sí, es una historia divertida".

Anya Taylor-Joy | Getty Images

Además de haberse convertido en el punto de mira por su especial apariencia y sus looks, Anya también ha catapultado su carrera profesional como actriz. Hace más de un año protagonizó el hit mundial de Netflix, 'Gambito de Dama', pero su éxito no acabará ahí. El próximo 19 de noviembre también se estrena una de sus últimas películas, 'Última Noche en el Soho', dirigida por el famoso director Edgar Wright.

La próxima cinta de Anya Taylor-Joy: 'Última noche en el Soho'

La fashion icon vuelve a mostrar su talento al protagonizar el thriller 'Última noche en el Soho'. Tal y como dice la sinopsis oficial: "Eloise, una aspirante diseñadora de moda, es misteriosamente capaz de entrara en la década de 1960, donde se encuentra con una deslumbrante aspirante a cantante Sandie. Pero no todo es tan glamuroso como parece y los sueños del pasado comienzan a grietarse y astillarse en algo mucho más oscuro".

En el tráiler hemos podido observar momentos de terror, misterio y suspense, pero también nos hemos quedado boquiabiertos con el trabajo de la explosiva Taylor-Joy. Además de poder encarnar a un personaje al pie de la letra, Anya también mostrará su talento como cantante. En un vídeo musical oficial de la cinta, Anya canta una clásica y pausada versión de 'Downtown', la mítica canción de Petula Clark.

En el adelanto Anya muestra su faceta más femenina con un vestido rosa y su cabello rubio peinado de una manera muy característica de la década de los 60. Al principio parece ser una dulce mujer pero a medida que va progresando el tráiler podemos ver cómo su personaje se enfrentará a momentos muy difíciles.

'Última noche en el Soho' se estrena el próximo 19 de noviembre en cines.

