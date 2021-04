Ya no estará Anna Todd: La nueva guionista de 'After' pide ayuda a los fans para las próximas películas

La historia de amor entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford) ha creado todo un fenómeno en el cine. Comenzó con 'After. Aquí empieza todo' y la siguiente entrega fue 'After. En mil pedazos', ambas con gran éxito. Ahora, las dos últimas entregas ya están rodadas y ya se promociona el estreno de 'After. Almas Perdidas', pendiente de confirmar su fecha de estreno en 2021.

Pero la cosa no queda ahí. Aunque aún queda tiempo para despedir la saga, ya no va a ocurrir, y es que se ha confirmado que la saga se alargará con dos nuevos proyectos más. "El universo After sigue expandiéndose", confirmaba la directora de las dos últimas películas Castille Landon.

Las nuevas películas se tratarán de una inspiración muy libre de la precuela 'Before' y una secuela que seguirá a los hijos de la pareja protagonista. Puedes ver todos los detalles aquí.

Pero lo cierto es que estas dos últimas películas ya no contarán con la participación de la autora original, Anna Todd. Ahora será la directora Castille Landon la encargada de continuar la historia y también dirigirá las películas.

Para ello, Castille ha pedido ayuda a los fans de 'After' a través de las redes sociales donde les pregunta qué quieren ver en estas nuevas películas. "Una de mis cosas favoritas es lo interactivo que es este fandom, así que si tenéis cosas que os estáis muriendo por ver en la historia de origen de Hardin o en la próxima generación (casting, personajes, historias) hacédmelo saber", publicaba en un post de Instagram junto con una fotografía de los protagonistas de la saga.

La sucesora de Anna Todd, directora, actriz y guionista

Castille Landon, de 29 años, es una reconocida actriz por su aparición en películas como 'Sex Ed: El maestro aprendiz', donde interpretaba a Ally, o 'La luz de mis ojos', película en la que además de aparecer como actriz, también fue guionista. Después de haberse declarado fan de 'After' y haberse sumado al proyecto para dirigir la tercera y cuarta parte, ahora Landon se embarca en un ambicioso proyecto para ampliar las historias creadas por Anna Todd.

De momento sabemos que Josephine y Hero no volverán a las nuevas películas al centrarse en un Hardin más joven y en sus hijos en el futuro en ambos casos. Se conoce que las dos películas se rodarán una detrás de otra a partir de este otoño.

