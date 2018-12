La anécdota más dramática de Jason Momoa en 'Aquaman': "Estuve constantemente llorando"

El próximo 21 de diciembre 'Aquaman' inundará las salas de cine de todo el mundo y Jason Momoa tiene muchas anécdotas y curiosidades que contar sobre el rodaje de la película.

En una entrevista con el diario The Mirror, el actor confesó que no pudo evitar derramar varias lágrimas durante la grabación de la producción, pero claro, recalca que fueron de emoción y no de sufrimiento: "Fui la gran reina del drama en el rodaje. Estuve constantemente llorando".

El actor que interpretó al mítico Khal Drogo en 'Juego de Tronos' también revelo que es así de sensible a las emociones por la educación que le dio su madre, que le crió sola: "Normalmente, no me suelen contratar para este tipo de momentos emocionales y eso que soy capaz de hacerlos. ¡Estoy atrapado en un cuerpo grande y tonto!".

Además, en una entrevista con el Daily Telegraph declaró que empatizó muy bien con su personaje ya que ambos se sentían como "peces fuera del agua": "Me encanta el hecho de que sea mitad humano mitad atlante. Puede conectar con él, nací en Hawái pero me crié en Lowa. Sé cómo es no sentirse aceptado en ninguno de los dos sitios".