Andrew Garfield aclara al fin si aparecerá o no en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Este próximo 17 de diciembre se estrena al fin la tercera entrega del Hombre Araña, 'SpiderMan: Sin camino a casa', de la que continúan las dudas e hipótesis acerca de si Tom Holland contará o no con la ayuda de Tobey Maguire y de Andrew Garfield.

Y es que, recordemos que en el segundo tráiler de la nueva película no vimos a estos dos últimos aparecer en él, algo que ha generado un gran debate entre los fans del UCM.

Sin embargo, ha sido ahora en una ronda de preguntas con 'Wired' donde Garfield ha vuelto a hacer frente a los rumores sobre su posible aparición y ha aclarado definitivamente si formará o no parte del elenco. Y es que, el intérprete no ha dudado en responder a las cuestiones más repetidas que aparecen en las búsquedas de Google y, evidentemente, no ha faltado la pregunta del millón.

"¿Andrew Garfield va a interpretar a Spiderman de nuevo?", son las palabras que leyó la estrella y a las que contestó: "¡Ah, casi me pillas! No, no, no lo haré. Esto es casi para llorar muy alto", desmintiendo así su participación en la nueva cinta de la que se mostraba ''ansioso por ver lo que han hecho en la próxima película porque me encantan''.

Sin embargo, lejos de que sus palabras sirviesen para zanjar de una vez por todas las especulaciones estas crearon el efecto contrario pues su reacción supuso para muchos una confirmación. Sea como fuere habrá que esperar unos días más para descubrir si es el famosísimo quien está en lo cierto o si son sus fans quienes lo están.

