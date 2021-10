"Es una advertencia": La imagen de Robert Pattinson en 'The Batman' antes del esperado nuevo tráiler

Este sábado 16 de octubre (a partir de las 19:00 horas) tendrá lugar la DC FanDome y que podrás seguir en la página oficial, en Twitch o Youtube. Son muchos los seguidores que esperan con ganas este evento, que tendrá 4 horas de duración, y donde se estrenarán los primeros o nuevos tráilers de grandes películas como 'The Flash', 'Aquaman' y, sin duda la más esperada 'The Batman'.

Han sido muchas las imágenes que hemos podido ver de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro o de Zoe Kravitz como Catwoman desde que salió a la luz el primer tráiler de 'The Batman'. Pero sin duda, los fans están ansiosos por conocer más detalles de la película de Matt Reeves y con mucha seguridad será mañana el día elegido.

Pero ha sido precisamente el director el que ha querido ir abriendo boca a sus fans con una nueva imagen de Robert Pattinson como Batman donde le vemos, por primera vez, a la luz del día: "Buenos días desde Gotham City, no puedo esperar para mostrate más en DCFanDome este sábado", dice Reeves, junto al hastag #TheBatman y #TrailerShot.

Además, la cuenta oficial de la película también ha compartido un pequeño avance de 6 segundos de duración donde podemos ver la Bat-Señal junto a una frase que pone "no es una señal, es una advertencia". El nuevo Batman de Robert Pattinson se centrará en un Bruce Wayne más joven que librará la batalla contra el crimen en la ciudad de Gotham, por lo que tiene sentido que use la Bat-Señal, no solo para que James Gordon (interpretado por Jeffrey Wright), aliado de Batman, se ponga en contacto con él, sino también para que los malhechores y criminales sepan que hay alguien vigilándoles por las noches.

