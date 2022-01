Adam Driver no veía el momento de dejar de ser Maurizio en 'La Casa Gucci'

Hay ocasiones en las que los actores sufren por despegarse de sus papeles. Se sumergen tanto en ellos que puede llegar a ser perjudicial para su salud mental, física y emocional. Pero Adam Driver tiene la solución.

El actor de 'El último duelo' sorprendió en el pasado al declarar que odiaba ver las películas en las que salía, de este modo no se apega tanto al personaje que interpreta durante jornadas de horas a lo largo de semanas e incluso meses.

"Dejo los trabajos de inmediato. No he estado en una fiesta de despedida desde 'Girls'. Solo quiero sacar al personaje de mi sistema e irme a casa", dijo el ex-marine de 38 años. "Porque veo todos los errores. Las cosas que deseaba poder cambiar, pero no pude porque es permanente", añadió de igual forma sobre el reseteo que le da a su mente tras acabar un rodaje.

'La Casa Gucci' no ha sido una excepción. Adam Driver ha concedido una entrevista a W Magazine en la que ha explicado cómo fue dar vida a Maurizio Gucci. El actor no soportó meterse en la piel de este personaje, a pesar de que lo consideró un desafío: "De alguna manera, 'La Casa Gucci' fue la más difícil. No vivo en el mismo mundo que Maurizio Gucci", ha expresado.

"La forma en que recoge las cosas que son valiosas y las desecha, la forma en que es el hombre más elegante, esas cualidades eran interesantes para pensar. Pero después de 14 horas al día de ser un Gucci, estaba listo para que terminara", añadió.

Adam Driver y Lady Gaga en la película 'House of Gucci' | Metro-Goldwyn-Mayer

Ya el pasado noviembre, el estadounidense advirtió sobre los problemas que entraña ser la cara visible de un proyecto con tantos fans. En el programa de Graham Norton desveló una anécdota que no dudó de calificar como "aterradora". En la Comic-Con de 2015, en pleno apogeo de 'Star Wars: El despertar de la fuerza', la estrella, que dio vida a Kylo Ren, pasó un mal trago con la dinámica del evento.

"No conocía las reglas de la Comic-Con. Me metieron en un hotel a las 2 de la madrugada y les dije 'a lo mejor mañana voy a por un café'. Y ellos 'no, no puedes hacer eso'. Y yo 'bueno, a lo mejor pillo el café en el hotel'. Y ellos 'no, no puedes tomar un café en el hotel", explicó sobre las estrictas normas que tiene el evento fan de San Diego.

"Abrí mi ventana porque había estado en la habitación durante 24 horas antes de lo que se suponía que debíamos hacer, y luego había una banda en la parte inferior del edificio tocando el tema de 'Star Wars' una y otra vez, porque nos estábamos quedando en el hotel. Fue aterrador... vi lo que era", detalló un Adam Driver que este año se volverá a reunir con Noah Baumbach en 'White Noise' tras el éxito de 'Historia de un matrimonio'.

Seguro que te interesa:

Adam Driver ('House of Gucci') habla de las escenas de sexo con Lady Gaga: "Lo estábamos sintiendo"