De no trabajar en el campo de la interpretación estamos seguros que Vin Diesel podría triunfar en el mundo de la publicidad. El actor es todo un experto en eso de vender sus películas en las redes sociales. Lo demostró el pasado domingo 21 de septiembre al subir en Facebook las primeras imágenes de 'The Last Witch Hunter'.

El protagonista de 'Fast and Furius' aparece con un aspecto bastante desaliñado, lejos de su habitual look, en las primeras fotos del rodaje de su próxima película.

Dirigida por Breck Eisner ('The Crazies'), la historia girará en torno a la brujería. Diesel dará vida a Kaldur, el último miembro de una importante casta encargada de cazar brujas que tendrá que enfrentarse a la difícil misión de evitar que la humanidad se contagie por una terrible peste en el Nueva York de hoy día.

Completan el reparto Elijah Wood, Rose Leslie, Michael Caine, Isaach De Bankolé y Julie Engelbrecht, entre otros.

El estreno en cines está previsto para otoño de 2015.